Прокурор запросил девять лет колонии экс-главе Выборгского района Ленобласти

В Красногвардейском суде Петербурга завершились прения по делу экс-главы Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова и четырех других фигурантов дела о хищении более 700 миллионов рублей из бюджета региона, сообщила 9 мая объединенная пресс-служба городских судов. Против Орлова, а также Александра Синельникова, Анатолия Шимякина, Дениса Мухортова и Магомеда Османова были выдвинуты обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), причем двое последних проходят по двум эпизодам дела.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые, а также ранее осужденные фигуранты дела, перевели бюджетные деньги на счета коммерческих организаций по фиктивным договорам и несуществующим обязательствам. Сумма похищенных средств превысила 738 миллионов рублей. Кроме того, согласно обвинениям, в 2018 году Мухортов и Османов вывели аналогичным образом на коммерческие счета еще 26 миллионов рублей.

В ходе прений прокурор запросил Орлову девять лет колонии со штрафом в размере 900 тысяч рублей и двухлетним запретом занимать должности в госорганах. Синельникову он запросил 5,5 лет колонии со штрафом в полмиллиона рублей, Шемякину — шесть лет заключения и штраф в размере 700 тысяч рублей. Наконец, Мухортову и Османову он запросил по восемь лет колонии со штрафом в размере одного миллиона рублей каждому.

Подсудимые заявили, что не признают обвинений в мошенничестве. Орлов в последнем слове трактовал свои действия как халатность, прочие фигуранты признавали за собой факт обналичивания.

В марте 2022 года суд приговорил в рамках этого же дела экс-главу комитета по финансам Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского к восьми годам в колонии строгого режима. Незадолго перед этим суд назначил 4,5 года колонии еще одной фигурантке дела Оксане Чугункиной. В свою очередь, Алексея Котляренко суд приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком в пять лет.