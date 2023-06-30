Смольный передаст участки под строительство школ в двух районах города

Правительство Петербурга предоставит участки под строительство школ в Приморском районе и Кронштадте, рассказали в администрации губернатора 30 июня. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении земельных участков для строительства школ", — уведомили в Смольном.

В Приморском районе на Глухарской улице запланировано строительство школы на 1,1 тысячу мест. Возведением займется ООО "Арсенал-Каменка", по завершении работ здание безвозмездно перейдет в собственность города.

Что касается Кронштадта, то там запланировано строительство школы на 550 мест. Построенное здание город выкупит у ООО "Специализированный застройщик Алькор-Центральный".

Ранее Госстройнадзор согласовал возведение в Петербурге двух школ и одного детского сада.

Фото: ЗАКС.Ру