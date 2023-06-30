ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:42

Смольный передаст участки под строительство школ в двух районах города

фото ЗакС политика Смольный передаст участки под строительство школ в двух районах города

Правительство Петербурга предоставит участки под строительство школ в Приморском районе и Кронштадте, рассказали в администрации губернатора 30 июня. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении земельных участков для строительства школ", — уведомили в Смольном.

В Приморском районе на Глухарской улице запланировано строительство школы на 1,1 тысячу мест. Возведением займется ООО "Арсенал-Каменка", по завершении работ здание безвозмездно перейдет в собственность города.

Что касается Кронштадта, то там запланировано строительство школы на 550 мест. Построенное здание город выкупит у ООО "Специализированный застройщик Алькор-Центральный".

Ранее Госстройнадзор согласовал возведение в Петербурге двух школ и одного детского сада.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама