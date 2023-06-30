В Смольном согласились отремонтировать памятник Галине Старовойтовой

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил ответ от администрации Центрального района, куда перенаправили его запрос, адресованный комитету по благоустройству. "Яблочник" просил чиновников отремонтировать памятник политику Галине Старовойтовой в сквере ее имени.

Монумент пообещали привести в порядок в течение июля. Его очистят от лишайников и атмосферных загрязнений. Кроме того, специалисты заполнят швы между гранитными блоками. Сегодняшнее состояние памятника оценивается городскими властями как удовлетворительное.

Депутата Госдумы Галину Старовойтову застрелили в подъезде собственного дома осенью 1998 года. В преступлении признали виновным ее коллегу по федеральному парламенту Михаила Глущенко.

Фото: ЗАКС.Ру