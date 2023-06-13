Вишневский попросил комблаг привести в порядок памятник Старовойтовой

К депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому ("Яблоко") обратились горожане, которых обеспокоил внешний вид памятника политику Галине Старовойтовой, установленного в одноимённом сквере. Заметка приведена в Telegram-канале парламентария.

"Информацию подтверждаю, памятник давно нуждается в уходе", - написал Вишневский, отметив, что с соответствующим запросом обратился в комитет по благоустройству.

Напомним, Галину Старовойтову убили в 1998 году: её застрелили в подъезде дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве политика осудили экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Ему назначено 17 лет лишения свободы, в сентябре 2021 года суд отказал заключенному в условно-досрочном освобождении.