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Новости 13:33

Вишневский попросил комблаг привести в порядок памятник Старовойтовой

фото ЗакС политика Вишневский попросил комблаг привести в порядок памятник Старовойтовой

К депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому ("Яблоко") обратились горожане, которых обеспокоил внешний вид памятника политику Галине Старовойтовой, установленного в одноимённом сквере. Заметка приведена в Telegram-канале парламентария.

"Информацию подтверждаю, памятник давно нуждается в уходе", - написал Вишневский, отметив, что с соответствующим запросом обратился в комитет по благоустройству.

Напомним, Галину Старовойтову убили в 1998 году: её застрелили в подъезде дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве политика осудили экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Ему назначено 17 лет лишения свободы, в сентябре 2021 года суд отказал заключенному в условно-досрочном освобождении.


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