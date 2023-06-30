Количество отравившихся на выпускных в петербургском ресторане достигло 95 человек

В общей сложности 95 человек отравились во время выпускных банкетов в ресторане Grand Bianco на набережной канала Грибоедова, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора 30 июня.

"От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco <...> в период с 24.06.2023 по 29.06.2023 пострадало 95 человек", — уведомили в санитарной службе.

Большинство пострадавших не достигли совершеннолетия. Как сообщается, на 76 детей приходится 19 взрослых. По состоянию на пятницу в инфекционных стационарах остаются пять детей и один взрослый человек.

Ранее стало известно о том, что Куйбышевский райсуд постановил закрыть ресторан на 90 суток.

Фото: ЗАКС.Ру