Ресторан, где отравились десятки петербуржцев, закрыли на три месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил на 90 суток работу ресторана по адресу набережная канала Грибоедова, 36, который принадлежит ООО "ТК "Арсенал трейд". Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Таким образом владельцев заведения привлекли к ответственности по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Двумя днями ранее со ссылкой на Роспотребнадзор сообщалось, что у пятидесяти клиентов ресторана диагностировали острую кишечную инфекцию. Еще раньше появилась информация о семи госпитализированных клиентах, включая несовершеннолетних. В помещениях заведения общепита выявили нарушение правил хранения продукты и проблемы с уборкой.

По факту пищевого отравления граждан также возбудили уголовное дело.

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