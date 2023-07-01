В Петербурге задержали общественного деятеля Савву Федосеева

Полицейские в Петербурге задержали лидера регионального отделения движения "Общество.Будущее" Савву Федосеева. Об этом сообщил в своем микроблоге депутат МО "Правобережный" Федор Грудин.

С чем связано задержание, пока не уточняется. Известно, что оно случилось в Кировском районе.

В день объявления частичной мобилизации Федосеев рассказал ЗАКС.Ру, что "бегать от повестки не будет". С прошлого года он оказывает участникам спецоперации гуманитарную поддержку.

UPD 15:05 Грудин узнал, что Федосеев вместе и его единомышленники "отрабатывали заявки избирателей, ходили по проблемным местам на районе", после чего лидера "ОБ" и еще одного активиста увезли в отдел полиции.

Фото: ЗАКС.Ру