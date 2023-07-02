И даже Нева: Роспотребнадзор обозначил пригодные для купания водоёмы в Ленобласти

В управлении Роспотребнадзора по Ленобласти представили обновлённый перечень местных водоёмов, пригодных для принятия водных ванн. Проверили по традиции всего 41 контрольную точку.

Так, на 30 июня в регионе купаться можно в следующих точках:

в Бокситогорском районе — в озере Павловское (Бокситогорск);

в Волосовском районе — в озере Донцо (деревня Донцо), реке Луга (деревня Большой Сабск);

во Всеволожском районе — в озере Медное (МО "Юкковское сельское поселение"), озере Лемболовское (станция Лемболово), озере Коркинское (посёлок Воейково);

в Кингисеппском районе — в реке Луга (Кингисепп), Финском заливе (деревня Выбье);

в Киришском районе — в озере Светлое (Будогощь);

в Кировском районе — в реке Нева (город Отрадное);

в Лодейнопольском районе — в реке Свирь (Лодейное Поле);

в Ломоносовском районе — в реке Шингарка (деревня Низино);

в Подпорожском районе — в реке Свирь (деревня Погра);

в Приозерском районе — в реке Вуокса (Приозерск);

в Сланцевском районе — в реке Плюсса (Сланцы);

в Тихвинском районе — в озере Царицыно (поселок Царицыно);

в Тосненском районе — в озере Нестеровское (посёлок Шапки).

Напомним также, что в Петербурге Роспотребнадзор счёл пригодным для купания лишь один водоём — Безымянное озеро в Красном Селе. Пробы воды отбирались на 24 пляжах.

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