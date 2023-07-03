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Новости 10:20

На два дня в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика На два дня в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Ухудшившиеся погодные условия в Петербурге побудили чиновников ввести "желтый" уровень опасности, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Продлится он до 21 часа вторника.

Применительно к понедельнику мера объясняется грозой и дождями.

Во вторник 4 июля опасно на улице пешеходам и автомобилистам должно быть из-за сильного ветра, который способен будет достигать скорости 20 метров в секунду.

На прошедшей неделе главный синоптик Петербурга Александр Колесов констатировал, что средняя температура воздуха в июне стала самой низкой за последние четыре года.

Фото: ЗАКС.Ру


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