Задержки петербургских рейсов в Турцию привлекли внимание прокуратуры

Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на массовые задержки рейсов из аэропорта Пулково в турецкие города, о чем сообщается на сайте ведомства. Накануне отправление некоторых самолетов переносилось на 8-9 часов.

Проблемы возникли у компании Turkish Airlines. Задержки начались уже в субботу 1 июля.

"Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием, нуждающихся разместила в гостиницах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, изменения графика связаны с техническими причинами. Прокуратура продолжает проверку соблюдения прав пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру