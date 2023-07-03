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Новости 10:57

Задержки петербургских рейсов в Турцию привлекли внимание прокуратуры

фото ЗакС политика Задержки петербургских рейсов в Турцию привлекли внимание прокуратуры

Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на массовые задержки рейсов из аэропорта Пулково в турецкие города, о чем сообщается на сайте ведомства. Накануне отправление некоторых самолетов переносилось на 8-9 часов.

Проблемы возникли у компании Turkish Airlines. Задержки начались уже в субботу 1 июля.

"Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием, нуждающихся разместила в гостиницах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, изменения графика связаны с техническими причинами. Прокуратура продолжает проверку соблюдения прав пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру


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