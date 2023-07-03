В Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока к досанкционному уровню

По итогам первых пяти месяцев 2023 года пассажиропоток отечественных авиакомпаний вырос более чем на 20%, следует из слов главы Росавиации Александра Нерадько. Такие цифры он озвучил в ходе круглого стола, посвященного 100-летию гражданской авиации в России.

"За пять первых месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом", — приводит слова Нерадько ТАСС.

Глава Росавиации уточнил, что в минувшем мае отечественные авиакомпании перевезли "почти столько же" пассажиров, сколько в мае 2021 года. Он также поделился надеждой на восстановление в текущем году перевозок к тому уровню, который был в России до введения западных санкций в связи со спецоперацией на Украине.

"Ожидаем, что по итогам текущего года эти показатели [пассажиропоток российских авиакомпаний] могут вернуться на досанкционный уровень", — заявил он.

В минувшее воскресенье Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с задержками авиарейсов из Петербурга в города Турции.

Фото: ЗАКС.Ру