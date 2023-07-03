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Муниципал 11:58

В Смольном отказались сдвигать сроки обнародования проектов переоценки кадастровой стоимости на осень

фото ЗакС политика В Смольном отказались сдвигать сроки обнародования проектов переоценки кадастровой стоимости на осень

Предложение депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова о сдвиге сроков публикации предварительного отчета о кадастровой переоценке не поддержали в Смольном, следует из письма вице-губернатора Николая Линченко на запрос муниципала. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Сафонов 3 июля. 

Мундеп предлагал перенести публикацию отчетов до сентября. Свою идею он объяснял летним периодом отпусков, из-за которого собственники жилья не смогли бы внести свои замечания к проекту. В Смольном невозможность такого решения объяснили необходимостью соблюсти сроки обязательных процедур, изложенных в ориентировочном графике.

"Более позднее размещение проекта отчета, чем указано в приложении, может привести к нарушению сроков сетевого графика мероприятий государственной кадастровой оценки в 2023 году", - говорится в ответе Линченко. 

Сафонов таким ответом остался недоволен и полагает, что такой подход неправильный и несправедливый. 

От кадастровой стоимости объекта недвижимости зависит размер налога на имущество. Также этот показатель учитывается при оценки стоимости объекта. При ее расчете учитывают расположение объекта, год постройки и другие критерии. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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