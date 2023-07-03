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Новости 11:59

Земля под бывшим заводом Toyota в Петербурге может стать частью ОЭЗ

фото ЗакС политика Земля под бывшим заводом Toyota в Петербурге может стать частью ОЭЗ

Территория в Шушарах, на которой располагается бывший завод Toyota, может войти в особую экономическую зону Петербурга. Соответствующие поправки в постановление Смольного проходят антикоррупционную экспертизу.

"В целях дальнейшего развития ОЭЗ проводятся мероприятия по увеличению площади за счет присоединения территории <...> в Пушкинском районе города", - гласит текст документа.

На то, что бывший завод входит в указанную территорию, обратил внимание "Интерфакс".

В нынешнем году здания японского автомобильного завода перешли в российскую госсобственность. Из-за западных санкций предприятие находилось в режиме простоя более года.

фото: unsplash


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