Мантуров: Toyota продала свой завод без права обратного выкупа

Японский автоконцерн Toyota продал свои активы в России без права на обратный выкуп, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА "Новости". В частности, это касается продажи ФГУП "НАМИ" завода в Петербурге.

"Сделка по переходу активов Toyota, так же, как и Volkswagen, не подразумевает опциона на обратный выкуп производственных площадок", — высказался чиновник.

По словам чиновника, в случаях с другими иностранными производителями возможность возвращения на российский рынок сохраняется, однако каждый такой случай потребует индивидуального подхода. При этом Мантуров выразил готовность к "конструктивному диалогу и обсуждению, обязательно учитывающему интересы нашей страны и наших производителей".

О переходе автозавода Toyota в российскую госсобственность стало известно в конце минувшего марта. Позже появилась информация о намерении концерна "Алмаз-Антей" инвестировать в предприятие не менее 35 миллиардов рублей. В июне Минпромторг опубликовал проект постановления о передаче всех активов петербургского завода концерну.

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