Чернышенко: Документы на поступление подали более 260 тысяч абитуриентов

К настоящему времени в российские вузы поступило свыше 660 тысяч заявок, сообщил 3 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве. Часть из них была подана при помощи сервиса "Поступление в вуз онлайн", интегрированного с порталом госуслуг.

"Общее количество заявившихся абитуриентов на текущий момент — более 260 тысяч, ими подано с момента старта приемной кампании более 660 тысяч заявлений. Из них суперсервис используют 126 тысяч человек, которые направили через него свыше 400 тысяч заявлений", — приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства.

В первую пятерку регионов по количеству поданных заявок абитуриентов вошли Москва, Петербург, Татарстан, а также Свердловская и Ростовская области. Чернышенко также перечислил, кого в этом году вузы будут принимать в рамках отдельной квоты.

"В рамках отдельной квоты в этом году будут приниматься на льготных условиях в вузы участники специальной военной операции и их дети, а также Герои России и лица, награждённые орденами Мужества", — сообщил вице-премьер.

Ранее стало известно о рекомендации Минобрнауки начислять до 10 дополнительных баллов при поступлении абитуриентам из числа участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру