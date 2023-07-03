В Госдуме предложили в два раза повысить планку дохода для специального налогового режима для самозанятых

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект фракции ЛДПР об увеличении в два раза размера дохода самозанятых, при котором те имеют право на применение специального налогового режима. Сейчас планка установлена на отметке в 2,4 миллиона рублей в год.

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", предусматривающего увеличение максимального дохода самозанятого до 4,8 миллиона рублей", — говорится в пояснительной записке к тексту законопроекта.

Авторы документа отмечают, что предельная величина дохода самозанятых, при котором те имеют право претендовать на специальное налогообложение, не менялась с 2019 года. По их мнению, это сдерживает применение подобного режима среди самозанятых и провоцирует их скрывать свой реальный доход. По их мнению, принятие законопроекта "позволит снизить количество используемых самозанятыми "теневых" сделок", а также увеличить количество самозанятых, что должно благотворно сказаться на поступлениях в бюджет страны.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о внесении в Госдуму законопроекта об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции".

Фото: ЗАКС.Ру