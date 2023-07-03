ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об учреждении звания "Город-герой СВО"

Либерально-демократическая партия России внесла в Госдуму законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции", сообщил 3 июля в своем Telegram-канале лидер организации Леонид Слуцкий. По его словам, речь идет о городах, жители которых оказали поддержку военнослужащим в ходе СВО.

Как уточнил Слуцкий, внесенный ЛДПР законопроект предполагает наделение соответствующим званием городов, "жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года".

В случае принятия закона в таких городах появятся памятные стелы. Также в них учредят музеи с экспозицией о "героических подвигах и стойкости жителей в ходе СВО", уточнил Слуцкий.

Ранее стало известно о выдвижении бывшего заключенного в американской тюрьме Виктора Бута на выборы в Заксобрание Ульяновской области. До этого ЛДПР предложила обнулить НДС на продукты с истекающим сроком годности.

Фото: ЗАКС.Ру