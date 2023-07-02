ЛДПР выдвинула Виктора Бута кандидатом на выборы в ЗакС Ульяновской области

Руководство Либерально-демократической партии России выдвинуло бывшего заключённого тюрьмы в США Виктора Бута на выборы в Законодательное собрание Ульяновской области, информирует ТАСС.

Ранее в Петербурге открылась выставка картин Бута.

Напомним, что вскоре после возвращения в Россию из американской тюрьмы россиянин примкнул к рядам ЛДПР. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за контрабанду наркотиков. Общественный деятель был одним из спикеров на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Виктор Бут был задержан в Бангкоке в 2008 году по подозрению в торговле оружием и передан в США в 2010 году. Спустя два года его приговорили к 25 годам заключения.

Фото: ЗАКС.Ру