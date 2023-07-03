Проект об увеличении МРОТ представлен для общественного обсуждения

Минтруд опубликовал 3 июля законопроект о повышении с 2024 года в России величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ выложен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — говорится в тексте проекта.

Также с 2025 года величина МРОТ должна будет составить почти половину от размера медианной заработной платы в России. "Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48 %", — приводит Минтруд слова своего главы Антона Котякова.

Предполагается, что увеличение МРОТ скажется на доходах 4,8 миллиона работников в России. Также изменение показателя должно будет привести к росту выплат по больничным. На повышение МРОТ из бюджетов всех уровней направят 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда рублей.

Неделей ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ должно будет привести к повышению доходов в бюджет.

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