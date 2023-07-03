Беглов сообщил об увеличении количества занятых в промышленности

За год в Петербурге выросла занятость в промышленном секторе, заявил 3 июля губернатор Александр Беглов в ходе своего традиционного обращения к горожанам в эфире "Радио России". Также он рассказал о запуске новых предприятий в условиях западных санкций и привел в качестве примера бывший автозавод Nissan, сменивший на прошлой неделе название на "Лада Санкт-Петербург".

"На прошлой неделе подвели итоги выполнения городской программы по развитию промышленности. Несмотря на санкции, мы открываем новые предприятия и производственные линии. Менее чем за полгода в Петербурге был налажен выпуск автомобилей "Лада Петербург"", — поведал горожанам Беглов.

По утверждению губернатора, в прошлом году количество занятых в промышленном производстве сотрудников выросло более чем на 26 тысяч человек. "Растет и производительность труда, — продолжил Беглов. — Президент поставил задачу построить экономику предложения. В ее основе создание индустриальных мощностей, освоение передовых технологий".

В своем выступлении градоначальник также обратился к выпускникам с предложением работать в промышленности. "Хочу обратиться к выпускникам: вы очень нужны нашим предприятиям. Сегодня под руководством нашего президента Россия решает глобальную задачу достижения технологического суверенитета", — поведал он и выразил уверенность, что среди молодых петербуржцев есть те, "кто в недалеком будущем совершит новые открытия и прославит Россию".

Фото: ЗАКС.Ру