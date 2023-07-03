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Новости 15:59

Бывший завод Nissan официально стал "Ладой Санкт-Петербург"

фото ЗакС политика Бывший завод Nissan официально стал "Ладой Санкт-Петербург"

Бывший завод Nissan в Петербурге официально получил новое название, сообщило 3 июля РИА "Новости" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Отныне предприятие называется "Лада Санкт-Петербург".

Согласно документу, официально завод сменил название 29 июня.

""АвтоВАЗ" завершил все необходимые действия в юридическом поле для переименования производственной площадки в Cанкт-Петербурге в "Лада Санкт-Петербург"", — подтвердили информагентству факт переименования в пресс-службе автопредприятия.

О намерении переименовать завод стало известно в середине марта. Первый автомобиль, сошедший с конвейера после перезапуска предприятия, был подарен лидером ЛДПР Леонидом Слуцким петербургскому отделению партии.

Фото: pixabay


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