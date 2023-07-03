Минобрнауки подготовило проект о порядке перевода участников СВО на бесплатное обучение в вузах

В России готов проект постановления правительства о праве студентов вузов переходить с платного обучения на бюджет в случае, если смогут подтвердить участие в специальной военной операции. Информацию об этом распространило 3 июля в своем Telegram-канале Минобрнауки.

Как уточнили в ведомстве, для решения подобной задачи требуется утвердить порядок перераспределения бюджетных мест в вузах. Проект предполагает, что для перехода на бесплатное обучение студент должен будет написать заявление и предоставить документ, подтверждающий его участие в СВО. Непосредственно вопросом перевода такого учащегося будет заниматься специально созданная вузовская комиссия.

Комментируя подготовку документа, глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал поддержку участников спецоперации одной из важных задач, решением которых занимается ведомство. "Здесь мы опираемся на решения Президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет", — заявил он и пообещал и впредь заниматься созданием комфортных условий для таких студентов.

Ранее Минобрнауки распространило рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов при поступлении абитуриентам, участвовавшим в спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру