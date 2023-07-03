ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 3 июля, 20:57

В Кремле назвали Telegram "не враждебным" России мессенджером

фото ЗакС политика В Кремле назвали Telegram "не враждебным" России мессенджером

Telegram можно назвать условно российским мессенджером, заявил 3 июля начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. По его мнению, проект Павла Дурова нельзя назвать враждебным стране.

"У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер", — приводит ТАСС слова Новикова, произнесенные  на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели.

Чиновник также упомянул о наличии отечественных социальных сетей, мессенджеров поисковика и сервиса электронной почты. Он выразил удовлетворение от того, что Россия обеспечивает цифровой суверенитет, но уточнил, что происходит это "далеко не в полной мере".

В июне мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить каналы с недостоверной, по мнению российских властей, информацией о СВО.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама