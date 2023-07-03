В Кремле назвали Telegram "не враждебным" России мессенджером

Telegram можно назвать условно российским мессенджером, заявил 3 июля начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. По его мнению, проект Павла Дурова нельзя назвать враждебным стране.

"У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер", — приводит ТАСС слова Новикова, произнесенные на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели.

Чиновник также упомянул о наличии отечественных социальных сетей, мессенджеров поисковика и сервиса электронной почты. Он выразил удовлетворение от того, что Россия обеспечивает цифровой суверенитет, но уточнил, что происходит это "далеко не в полной мере".

В июне мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить каналы с недостоверной, по мнению российских властей, информацией о СВО.

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