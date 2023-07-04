В Грозном сильно покалечили журналистку Милашину и адвоката Немова

В Грозном неизвестные личности сильно избили и облили зелёнкой журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, рассказала Ксения Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Она уточнила, что злоумышленники остановили такси, в котором находились пострадавшие, на выезде из местного аэропорта. По словам Собчак, кроме побоев Милашину обрили налысо и залили зелёнкой. Технику, которая была с собой у адвоката и журналистки, также уничтожили. Нападавшие якобы заявили следующее: "Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите".

Собчак сообщает также, что у Милашиной сломаны пальцы, передвигаться она в состоянии только на инвалидной коляске и систематически теряет сознание.

"В Грозный прилетела журналистка "Осторожно Media", она должна была освещать приговор похищенной силовиками Заремы Мусаевой. Теперь, конечно, ни о какой работе в суде речи идти не может, мы опасаемся за ее здоровье и жизнь", — поделилась Собчак.

Зарема Мусаева является женой бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, который находится в конфликте с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Мусаеву силой вывезли из её дома в Нижнем Новгороде на машине с чеченскими номерами во второй половине января прошлого года, заставив идти по снегу без обуви. Тогда Кадыров заявлял, что членам семьи Янгулбаевых место либо в тюрьме, либо "под землёй". После этого начался конфликт чеченского главы уже с правозащитниками и журналистами, которых он приравнял к подлежащим уничтожению террористам.

Мусаева обвиняется в насилии по отношении к представителю власти. Ей запросили 5 лет колонии. Во вторник, 4 июля, в Грозном должен пройти суд по её делу.

Фото: ЗАКС.Ру