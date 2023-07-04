Лепс передал бойцу СВО миллион рублей за уничтоженный танк Leopard

Музыкальный исполнитель Григорий Лепс вручил бойцу СВО миллион рублей за уничтоженный немецкий танк Leopard, о чём сам сообщил у себя в Telegram-канале.

"Я ответил за свои слова", — гласит опубликованный певцом пост.

На кадрах видеозаписи, размещённой Лепсом, военный с позывным "Веном" говорит, что получил от певца деньги. Кроме того, на видео приводится снимок уничтоженной техники.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне, певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали вручать по миллиону рублей за каждый подбитый немецкий танк Leopard. После этого в 442-м окружном военном госпитале в торжественной атмосфере бойцам передели четыре сертификата на сумму более 3 млн рублей в рамках благодарности за уничтожение техники ВСУ.

Фото: стоп-кадр записи из Telegram-канала Григория Лепса