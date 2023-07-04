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Новости 10:37

Лепс передал бойцу СВО миллион рублей за уничтоженный танк Leopard

фото ЗакС политика Лепс передал бойцу СВО миллион рублей за уничтоженный танк Leopard

Музыкальный исполнитель Григорий Лепс вручил бойцу СВО миллион рублей за уничтоженный немецкий танк Leopard, о чём сам сообщил у себя в Telegram-канале.

"Я ответил за свои слова", — гласит опубликованный певцом пост.

На кадрах видеозаписи, размещённой Лепсом, военный с позывным "Веном" говорит, что получил от певца деньги. Кроме того, на видео приводится снимок уничтоженной техники.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне, певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали вручать по миллиону рублей за каждый подбитый немецкий танк Leopard. После этого в 442-м окружном военном госпитале в торжественной атмосфере бойцам передели четыре сертификата на сумму более 3 млн рублей в рамках благодарности за уничтожение техники ВСУ.

Фото: стоп-кадр записи из Telegram-канала Григория Лепса


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