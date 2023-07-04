Избитых в Грозном журналистку Милашину и адвоката Немова на скорой помощи доставят в Беслан

Руководитель республики Чечня Рамзан Кадыров поручил перевезти покалеченных в Грозном журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Беслан, информирует признанный НКО-иноагентом "Комитет против пыток"*.

Соответствующее решение Кадыров принял после разговора с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Милашину и Немова перевезут в карете скорой помощи. Вместе с ними в Беслан отправится чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.

Напомним, о нападении на журналистку и адвоката стало известно утром во вторник, 4 июля. Они направлялись на суд по делу супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Такси, в котором они находились, остановили несколько вооружённых мужчин. После встречи с ними Немов получил удар ножом, а Милашину обрили налысо, облили зелёнкой и сломали пальцы, требуя предоставить пароль от телефона.

Нападение осудили в том числе такие политики, как Александр Хинштейн, Евгений Попов и сенатор Андрей Клишас.

*Минюст внёс "Комитет против пыток" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру