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Новости 12:46

В Госдуму поступил законопроект об упрощении процедуры исключения памятников культуры из реестра

фото ЗакС политика В Госдуму поступил законопроект об упрощении процедуры исключения памятников культуры из реестра

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект об упрощении процедуры исключения памятников культуры регионального или местного значения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия. Инициатива исходит от Заксобрания Тверской области, в электронной базе парламента она появилась утром 4 июля.

Авторы законопроекта предлагают упростить процедуру исключения памятника из федерального реестра в случае его полной физической утраты. Существующая процедура представляется тверским депутатам чрезмерно длительной из-за загруженности ответственных федеральных органов. "Сама процедура исключения из Реестра объекта культурного наследия в настоящее время нормативно не закреплена, что существенно тормозит данную процедуру", — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим инициатива предполагает передачу регионам права самим исключать из списка утраченные культурные объекты на основании принятых местных законов. Принятие законов должно происходить на основании ходатайства глав регионов и представления местных органов охраны объектов культурного наследия с учетом заключения государственной историко-культурной экспертизы и иных документов.

Ранее в Петербурге КГИОП сообщил о признании региональным памятником доходного дома Петрова на Загородном проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру


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