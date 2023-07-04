В Петербурге открыли памятник подвигу медиков

Мемориальный комплекс в честь подвига медицинских работников появился в Петербурге, сообщили 4 июля в администрации губернатора. В торжественной церемонии открытия принял участие градоначальник Александр Беглов.

Мероприятие состоялось в рамках празднования тридцатилетия городской многопрофильной больницы № 2. Выступая на открытии, Беглов заявил, что памятник посвящен подвигу ленинградских и петербургских медиков в годы блокады и во время пандемии коронавируса.

В своей речи губернатор заострил внимание, что больница появилась в те годы, когда в России медучреждения в принципе не строились. Это он поставил в заслугу президенту Владимиру Путину, который в первой половине 1990-х годов трудился в Смольном заместителем мэра Анатолия Собчака.

"Вторая больница появилась во многом благодаря усилиям нашего президента Владимира Владимировича Путина. Тридцать лет назад он лично курировал строительство. <...> Можно сказать, что с его легкой руки здесь появились уникальные центры", — поделился своим взглядом на события тридцатилетней давности Беглов.

Сам памятник представляет собой пять композиций, объединенных логотипом медучреждения. Автором мемориала выступил архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев.

Ранее в СПбГУ сообщили о планах передвинуть скульптуру "Крылатого гения" от здания Двенадцати коллегий ради установки памятника министру народного просвещения времен Николая I Сергею Уварову.

Фото: gov.spb.ru