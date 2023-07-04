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Муниципал 13:11

Прокуратура внесла представление главе МО "Сампсониевское"

фото ЗакС политика Прокуратура внесла представление главе МО "Сампсониевское"

Сотрудники прокуратуры Выборгского района не смогли найти на сайте МО "Сампсониевское" общедоступную информацию, которая должна быть размещена по закону, сообщили говорится в сообщении пресс-службе ведомства от 4 июля.

Отсутствие обязательных сведений на сайте муниципалов выявили в ходе проверки. Главе округа Марии Рыбчак прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения и привести содержание сайта в порядок. 

"Установлено, что на сайте ВМО МО Сампсониевское в нарушение закона не размещена общедоступная информация о деятельности муниципального образования в форме открытых данных", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в апреле прокуратура Петербурга внесла похожие представления всем пяти муниципалитетам Красногвардейского района: МО "Ржевка", МО "Пороховые", МО "Полюстрово", МО "Большая Охта" и МО "Малая Охта". У них на страничках не было информации о льготах, отсрочках и других данных. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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