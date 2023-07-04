Прокуратура внесла представление главе МО "Сампсониевское"

Сотрудники прокуратуры Выборгского района не смогли найти на сайте МО "Сампсониевское" общедоступную информацию, которая должна быть размещена по закону, сообщили говорится в сообщении пресс-службе ведомства от 4 июля.

Отсутствие обязательных сведений на сайте муниципалов выявили в ходе проверки. Главе округа Марии Рыбчак прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения и привести содержание сайта в порядок.

"Установлено, что на сайте ВМО МО Сампсониевское в нарушение закона не размещена общедоступная информация о деятельности муниципального образования в форме открытых данных", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в апреле прокуратура Петербурга внесла похожие представления всем пяти муниципалитетам Красногвардейского района: МО "Ржевка", МО "Пороховые", МО "Полюстрово", МО "Большая Охта" и МО "Малая Охта". У них на страничках не было информации о льготах, отсрочках и других данных.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру