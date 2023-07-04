"Известия": Минтранс намерен штрафовать самокатчиков за нарушение ПДД

Минтранс планирует инициировать внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении штрафов для электросамокатчиков за нарушение правил дорожного движения, сообщили 4 июля "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Государственную думу.

В письме на имя депутата Александра Якубовского министерство уведомило, что "прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ [средства индивидуальной мобильности. — ЗАКС.Ру]".

Начиная с марта 2023 года в ПДД действуют поправки, касающиеся электросамокатов, моноколес, гироскутеров и иных видов СИМ. При этом из разъяснений МВД следовало, что штрафовать за нарушение правил при поездках на таких видах транспорта планируется по статье 12.29 КоАП РФ. Максимальная сумма взыскания по ней составляет полторы тысячи рублей.

Как рассказал "Известиям" источник в Минтрансе, разрабатываемые поправки позволят рассматривать граждан на СИМ в качестве полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.

В июне рабочая группа петербургского ЗакСа поддержала предложения Следкома об ограничениях для электросамокатов. Речь шла о запрете на езду по городу вне заранее определенных зон.

Фото: ЗАКС.Ру