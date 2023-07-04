МВД описало процедуру ограничения прав на вождение автомобилей для проигнорировавших повестку военнообязанных

Министерство внутренних дел утвердило порядок ограничения прав на управление транспортом для граждан, не явившихся в военкомат по повестке. Приказ ведомства был опубликован в "Российской газете" вечером 3 июля.

Как следует из документа, ограничение коснется граждан, подлежащих постановке на первичный воинский учет, находящихся на учете либо же тех, кто должен был встать на учет, но не сделал этого. Решение об ограничении их водительских прав публикуется в соответствующем реестре, а затем вступает в силу. В течение суток после этого информация поступает в автоматизированном режиме в электронную базу ГИБДД.

Ограничения могут быть сняты после поступления решения об отмене временных мер по обеспечению явки в военкоматы, говорится в приказе.

Документ вступает в силу с 11 июля.

Поправки об электронных повестках и Едином реестре военнообязанных были приняты Госдумой в третьем чтении 11 апреля, вслед за чем их одобрил Совфед и подписал президент Владимир Путин. В мае в Минцифры говорили, что реестр должен будет заработать к осеннему призыву.

Фото: ЗАКС.Ру