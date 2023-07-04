Краснов озвучил величину неподтвержденных доходов, изъятых у чиновников в 2022 году

Объем изъятых у госслужащих неподтвержденных доходов в 2022 году превысил 250 миллиардов рублей, сообщил 4 июля генпрокурор Игорь Краснов. Заявление прозвучало на заседании Межгосударственного совета про противодействию коррупции, состоявшемся в Екатеринбурге.

"Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти восемь тысяч объектов имущества", — приводит ТАСС слова Краснова.

Указанные результаты были достигнуты впервые "за всю историю национальной антикоррупционной практики", добавил генпрокурор. По его мнению, это свидетельствует о высокой эффективности применяемых в борьбе с коррупцией механизмов.

На прошлой неделе стало известно о создании Красновым межведомственной рабочей группы по поддержке инвесторов и предпринимателей в России.

Фото: Генпрокуратура РФ