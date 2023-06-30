Краснов создал рабочую группу по поддержке инвесторов и бизнесменов

Генпрокурор Игорь Краснов организовал межведомственную рабочую группу по защите прав российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов, сообщили 30 июня в пресс-службе надзорного ведомства. Сделано это было с учетом состоявшегося в ходе ПМЭФ обсуждения мер по привлечению капитала и формированию комфортных условий для ведения бизнеса.

Предполагается, что группа сосредоточит усилия на выработке согласованных решений касательно снижения административной нагрузки на бизнес и реализации госпрограмм по развитию предпринимательской инициативы. Также в сферу их интересов попадет защита прав бизнеса и иные задачи.

В состав группы вошли представители прокуратуры и ряда министерств, включая Минэкономразвития, Минпромторг, Минстрой и ряд иных.

Напомним, в ходе ПМЭФ Краснов скептически отнесся к предложению отменить мораторий на проверки бизнеса. При этом позже он заявил, что не считает возможной полную отмену проверок.

Фото: Генпрокуратура РФ