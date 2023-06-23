Полностью отменить проверки бизнеса невозможно, считает Краснов

Надзор за предпринимателями должен быть уменьшен, однако полностью отказаться от него нельзя, поделился мнением 23 июня генеральный прокурор Игорь Краснов. Заявление прозвучало на встрече с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области.

В своем выступлении Краснов сослался на слова президента Владимира Путина о том, что проверок не должно быть, за исключением потенциально опасных для людей и окружающей среды объектов. "Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно", — приводит его заявление РИА "Новости".

Неделей ранее на ПМЭФ Краснов отрицательно высказался об идее отмены моратория на проверки бизнеса. Он заявил, что придерживается мысли о том, что количество ревизий должно быть минимальным.

Также в пятницу в ходе визита в Оренбург генпрокурор сообщил об отданном им распоряжении проверить обоснованность тарифов энергосбытовых компаний в регионах.

Фото: Telegram-канал "Генпрокуратура РФ"