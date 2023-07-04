Дорожные карты Смольного и Газпрома по итогам ПМЭФ-2022 оказались необязательны к исполнению

Программа взаимодействия правительства Петербурга и ПАО "Газпром" при реализации объектов социально-экономического развития города, а также договор о сотрудничестве, подписанные во время Петербургского международного экономического форума в 2022 году, оказались декларативными документами и не обязательны к исполнению, сообщил вице-губернатор Николай Линченку депутату Заксобрания Борису Вишневскому. "Яблочник" еще в марте пытался узнать у чиновников ход реализации этих программ и договоров, однако ответ получил лишь в конце июня. Текст письма парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

"В силу действующего законодательства программа не является документом, обязательным к исполнению. Включенные в программу мероприятия носят декларативный характер и могут быть реализованы исключительно в соответствии с установленными действующим законодательством процедурами", - говорится в ответе Линченко.

Подписанные "дорожные карты" и договоры, по словам Линчеко, лишь закрепляют намерения и взаимную заинтересованность сторон. Никаких конкретных объемов финансирования они не содержат. В подтверждение своих слов вице-губернатор прикрепил к письма копию того-самого соглашения, подписанного губернатором Александром Бегловым и председателем правление ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

В одном из пунктов двухстраничного документа, действительно, сказано, что соглашение не накладывает никаких обязательств на подписантов. Также там указано, что стороны намерены соблюдать конфиденциальность в части разглашения деловой информации, переписки и других данных.

"Не обращайте внимания, Борис Лазаревич, что мы тут подписываем, все это голая декларация… Но ежели так - зачем вы его с таким пафосом подписывали и рассылали пресс-релизы? А если реальная работа уже ведется, то по каким объектам? Зато в соглашении есть статья 6 – о конфиденциальности! Очень любопытно: Санкт-Петербург, с одной стороны, и государственная компания, с другой стороны, прячут свои взаимоотношения подальше от любопытных глаз петербуржцев. Возможно, проблема в том, что у петербуржцев свое понимание счастья и оно кардинально расходится с газпромовскими проектами?" - прокоментировал депутат ответ чиновника.

Напомним, подписанный 17 июня 2022 года на ПМЭФ договор касался реализации 64 "знаковых культурных, спортивных и инфраструктурных объектов", утверждали в Смольном. Они якобы были прописаны в "дорожной карте".

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного