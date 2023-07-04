Защита Израйлита попросила суд оправдать его

В ходе заседания Смольнинского районного суда сторона защиты предпринимателя Валерия Израйлита ходатайствовала об оправдательном приговоре для него, сообщил 4 июля "Интерфакс". Бывшего главу совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" обвиняют в проведении валютных операций по подложным документам (п. "а" ч. 2, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

"Сторона защиты просит оправдать Валерия Соломоновича по обоим составам в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и грубейшими нарушениями, допущенными стороной обвинения как при поддержании государственного обвинения, так и при утверждении обвинительного заключения", — заявила в суде адвокат Виктория Бурковская.

Защитник указала на недопустимость использования специальной налоговой декларации бизнесмена для возбуждения против него уголовного дела. Она раскритиковала доводы обвинения о том, что дело против Израйлита было возбуждено на основании иных сведений, не связанных с декларацией. Свою позицию Бурковская аргументировала тем, что преследование ее подзащитного началось якобы лишь после того, как декларация "была изъята, осмотрена и предоставлена в следственную часть ФСБ РФ".

Двумя неделями ранее сторона гособвинения запросила для Израйлита 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом по части обвинений его попросили освободить от наказания в связи с истечением сроков давности.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"