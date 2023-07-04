С начала года более тысячи петербургских семей получили выплаты на расселение коммуналок

С начала 2023 года 1 071 петербургская семья получила социальные выплаты на расселение коммунальных квартир, сообщили 4 июля в жилищном комитете. Общая сумма выданных сертификатов составила около трех миллиардов рублей.

Всего до конца года петербургские власти рассчитывают за год помочь 1 459 семьям. В целом это позволит расселить приблизительно 1 100 коммунальных квартир.

"Очередники, которые уже написали заявление о выборе формы содействия в 2023 году, могут войти в сводный список на 2024 год. То есть, от заявления до получения свидетельства пройдет не более полутора лет", — сообщили в комитете.

Соцвыплаты полагаются собственникам и нанимателям жилья в коммунальных квартирах города, а также членам их семей. Условием предоставления средств является нахождение в списках нуждающихся в жилых помещениях или же нуждающихся в содействии города в улучшении жилищных условий. Сама квартира при этом должна быть включена в список подлежащих расселению коммуналок.

Двумя месяцами ранее в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия сообщали о 628 семьях, получивших сертификаты на расселение с начала года. Таким образом, с мая соцвыплаты получили более 400 семей.

Фото: ЗАКС.Ру