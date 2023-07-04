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Новости 4 июля, 17:27

В ЗакСе предложили согласовывать с КСП законопроекты, связанные с изменением бюджета

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили согласовывать с КСП законопроекты, связанные с изменением бюджета

Законопроекты, которые могут повлечь за собой расходные обязательства, будут проходить обязательную проверку Контрольно-счетной палаты Петербурга. С таким предложением выступил член фракции "Единая Россия" в парламенте Петербурга Андрей Рябоконь. Проект постановления о внесении изменений в регламент заседаний внесен 29 июня. 

"Независимая экспертиза всех проектов законов Санкт-Петербурга, связанных с расходными обязательствами, позволит депутатскому корпусу получить объективную информацию о финансово-экономических последствиях принятия законодательных актов и принять взвешенное и обоснованное решение", - говорится в пояснительной записке. 

Сейчас законы, устанавливающие расходные обязательства и влияющие на бюджет, должны в обязательном порядке получать лишь заключение губернатора города. 

В полномочия КСП входит проверка деятельности органов власти по исполнению бюджета. Ранее ведомство регулярно отчитывалось о результатах проверок. Сейчас КСП публикует отчеты только изредка. Глава палаты Константин Желудков объяснил, что не хочет, чтобы журналисты писали о нарушениях.   

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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