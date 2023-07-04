В ЗакСе предложили согласовывать с КСП законопроекты, связанные с изменением бюджета

Законопроекты, которые могут повлечь за собой расходные обязательства, будут проходить обязательную проверку Контрольно-счетной палаты Петербурга. С таким предложением выступил член фракции "Единая Россия" в парламенте Петербурга Андрей Рябоконь. Проект постановления о внесении изменений в регламент заседаний внесен 29 июня.

"Независимая экспертиза всех проектов законов Санкт-Петербурга, связанных с расходными обязательствами, позволит депутатскому корпусу получить объективную информацию о финансово-экономических последствиях принятия законодательных актов и принять взвешенное и обоснованное решение", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас законы, устанавливающие расходные обязательства и влияющие на бюджет, должны в обязательном порядке получать лишь заключение губернатора города.

В полномочия КСП входит проверка деятельности органов власти по исполнению бюджета. Ранее ведомство регулярно отчитывалось о результатах проверок. Сейчас КСП публикует отчеты только изредка. Глава палаты Константин Желудков объяснил, что не хочет, чтобы журналисты писали о нарушениях.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру