Петербургские арендуемые электросамокаты оснастят шлемами

Кикшеринговый сервис Whoosh собирается дополнительно оснастить до 15% сдаваемых в аренду электросамокатов шлемами, информирует "Фонтанка".

Нововведение обосновано приобретением новых устройств индивидуальной мобильности. Подобная услуга появится на транспорте в сервисе кикшеринга в Москве и Северной столице.

Компания намерена оснастить шлемами до 30% своих устройств до 2024 года. На следующий после этого год кикшеринг планирует поднять планку до 70-80%.

Шлемы будут рассчитаны как на мужчин, так и на женщин; их можно будет оптимизировать под собственные размеры головы. На стоимости катания наличие средства защиты не скажется.

Ранее, напомним, стало известно, что Минтранс планирует инициировать внесение поправок в КоАП о введении штрафов для электросамокатчиков за нарушение правил дорожного движения.