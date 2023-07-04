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Новости 4 июля, 17:48

Петербургские арендуемые электросамокаты оснастят шлемами

фото ЗакС политика Петербургские арендуемые электросамокаты оснастят шлемами

Кикшеринговый сервис Whoosh собирается дополнительно оснастить до 15% сдаваемых в аренду электросамокатов шлемами, информирует "Фонтанка".

Нововведение обосновано приобретением новых устройств индивидуальной мобильности. Подобная услуга появится на транспорте в сервисе кикшеринга в Москве и Северной столице.

Компания намерена оснастить шлемами до 30% своих устройств до 2024 года. На следующий после этого год кикшеринг планирует поднять планку до 70-80%.

Шлемы будут рассчитаны как на мужчин, так и на женщин; их можно будет оптимизировать под собственные размеры головы. На стоимости катания наличие средства защиты не скажется.

Ранее, напомним, стало известно, что Минтранс планирует инициировать внесение поправок в КоАП о введении штрафов для электросамокатчиков за нарушение правил дорожного движения.


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