Миронов заявил о необходимости отмены курортного сбора

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов негативно отреагировал на известие о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора. По мнению политика, в России следует отказаться от попыток взимать плату с туристов за пребывание в том или ином регионе.

"Поборы с туристов нужно прекращать, а не расширять на все новые регионы. Я категорически против закона о введении курортного сбора в Санкт-Петербурге", — написал 4 июля Миронов в своем Telegram-канале. Сам курортный сбор он охарактеризовал при этом как "вредительский побор", который препятствует развитию внутреннего туризма.

Как заявил Миронов, фракция СРЗП в Госдуме считает нужным упразднить закон о курортном сборе, причем как на федеральном уровне, так и непосредственно в охваченных его действием регионах. К этому он присовокупил, что Турция "снова "оттягивает" турпоток от наших курортов", и введение дополнительных сборов негативно сказывается на их конкурентоспособности.

Ранее стало известно о подписании Бегловым закона о курортном сборе в Петербурге. Согласно документу, сбор официально введут с 1 октября, но первые полгода он будет рассчитываться по нулевой ставке. Начиная с 1 апреля 2024 года его величина составит 100 рублей с туриста за сутки пребывания в городе.

Фото: ЗАКС.Ру