Медведев предложил направлять в зону СВО конфискованную у браконьеров технику

В России следует на федеральном уровне принять решение об отправке в зону СВО конфискованных у браконьеров и контрабандистов оружия и техники, считает замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Своими соображениями на этот счет он поделился на совещании по вопросу доукомплектования армии служащими по контракту.

В своем выступлении Медведев заявил, что получает информацию о том, что в ряде регионов имеется "довольно много" конфиската от разнообразных нарушителей, в том числе браконьеров и контрабандистов. "И эта техника может быть использована в зоне СВО. Это и быстроходные катера, и автомобили, гусеничная и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы", — приводит слова чиновника "Интерфакс".

Медведев уточнил, что "по различным причинам" конфискат не передается на нужды СВО, и призвал принять соответствующее решение на федеральном уровне. По его мнению, разбираться в ситуации следует Генпрокуратуре, ФСБ, ФТС, Росимуществу и региональным органам власти с тем, чтобы в дальнейшем "при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам".

Днем ранее с похожей инициативой выступал депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев. Последний предложил отправлять в зону СВО арестованный в рамках уголовных разбирательств транспорт, который провел на штрафстоянках более одного года.

Фото: kremlin.ru