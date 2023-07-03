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Новости 3 июля, 19:25

Думский единоросс предложил отправлять на нужды СВО изъятый транспорт

В России следует направлять на нужды спецоперации арестованные в рамках расследования уголовных дел транспортные средства, заявил 3 июля депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). По мысли парламентария, подобная мера должна затронуть технику, которая находится на штрафстоянках более одного года.

"Считаю, что любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штрафстоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии", — заявил в беседе с РИА "Новости" Хамзаев.

Депутат выразил мнение, что подобная норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве. Также он отметил, что находит нужным проработать вопрос передачи арестованной техники с карьеров, в частности грузовиков и экскаваторов.

Ранее Хамзаев предлагал убрать английский язык из школьной программы и высказывался за проверку чиновников на наркотики.

Фото: ЗАКС.Ру


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