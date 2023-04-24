Депутат Хамзаев предложил убрать английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") поделился 24 апреля идеей об отказе от изучения английского языка в российских школах, передает РИА "Новости". При этом парламентарий пожаловался на сложности с включением в программу курса начальной военной подготовки и посетовал на отсутствие курсов обязательного русского языка в школах Великобритании и США.

"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", — высказался депутат.

Хамзаев поделился мнением, что распространенность английского языка в странах мира вызвана тем, что "его вот так вот обязательно всовывали в программу". Также парламентарий заявил, что в первую очередь школы должны думать о здоровье и психологическом состоянии детей, уделяя внимание физкультуре, психологии и разнообразным активностям. В целом же страна нуждается в специалистах разнообразного профиля, в том числе технического, а не в "одних полиглотах, знающих только английский язык".

Ранее Хамзаев предлагал проверять чиновников на наркотики и запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные.