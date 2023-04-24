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Депутат Хамзаев предложил убрать английский язык из школьной программы

фото ЗакС политика Депутат Хамзаев предложил убрать английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") поделился 24 апреля идеей об отказе от изучения английского языка в российских школах, передает РИА "Новости". При этом парламентарий пожаловался на сложности с включением в программу курса начальной военной подготовки и посетовал на отсутствие курсов обязательного русского языка в школах Великобритании и США.

"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", — высказался депутат.

Хамзаев поделился мнением, что распространенность английского языка в странах мира вызвана тем, что "его вот так вот обязательно всовывали в программу". Также парламентарий заявил, что в первую очередь школы должны думать о здоровье и психологическом состоянии детей, уделяя внимание физкультуре, психологии и разнообразным активностям. В целом же страна нуждается в специалистах разнообразного профиля, в том числе технического, а не в "одних полиглотах, знающих только английский язык".

Ранее Хамзаев предлагал проверять чиновников на наркотики и запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные.


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