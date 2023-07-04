Нападение на Милашину и Немова: Реакции российских политиков

фото: Сергей Бабинец

Рано утром 4 июля неизвестные в Грозном избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. ЗАКС.Ру собрал реакции федеральных и петербургских политиков на случившееся.

"Классическое такое похищение"

Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, матери Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых, открыто критикующих Рамзана Кадырова. В январе сотрудники МВД Чеченской Республики силой вывезли ее из собственной квартиры в Нижнем Новгороде в чеченскую столицу, а потом обвинили в насилии над силовиком. Ахматовский районный суд Грозного назначил ей 5,5 года колонии.

Адвокат и журналистка "Новой газеты" на заседание суда попасть не смогли. Уже возле аэропорта их машину заблокировали неизвестные. Дальнейшие события Милашина описала чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву, который прибыл к ней в больницу:

"Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать".

"Новая газета" сообщила, что у журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травмы пальцев рук. Нападавшие также обрили голову Милашиной и облили ее зеленкой. Немова не только били, но и ударили в ногу острым предметом. Предположительно - ножом.

После оказания первой помощи пострадавшим их увезли в Беслан, чтобы потом доставить бортом МЧС в Москву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров о случившемся высказался только к вечеру. "Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", - приводит его слова РИА Новости.

Несколько лет назад Кадыров выступал с критикой "Новой газеты". В 2020 году чеченский лидер отреагировал на статью Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике. В своем аккаунте в Telegram он обвинял издание в провокациях и травле, а сотрудников "Новой газеты" называл "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб".

Недопустимо "вне зависимости от взглядов"

О случившемся в Грозном еще в первой половине дня доложили президенту Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер", - сказал Песков журналистам (цитата по "Интерфаксу").

Вскоре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения в Грозном. Представить доклад о случившемся ему должен начальник управления СК по Чеченской Республике Виталий Волков.

Ранее одним из первых реакции от следователей официально потребовал депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ). Он попросил Бастрыкина задержать преступников и возбудить уголовное дело, а у генпрокурора Игоря Краснова - принять необходимые меры прокурорского реагирования.

К Бастрыкину также обратилась председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Она попросила главу СК "взять дело под личный контроль и высказать позицию относительно целесообразности внесения в Уголовный кодекс статей за посягательство на жизнь журналиста и посягательство на жизнь адвоката".

"Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ. Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!" - заявил глава комитета Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Подобную оценку дал его однопартиец и коллега по комитету по информполитике Евгений Попов:

"Вне зависимости от политических взглядов - нападение на людей, журналистов, активистов считаю вопиющим и недопустимым. Грозный - один из самых безопасных городов в стране. Таким должен и оставаться."

Сенатор Андрей Клишас заявил, что произошедшее в Чечне требует "жесткой реакции правоохранительных органов".

Слова поддержки пострадавшим появились в официальном Telegram-канале Минцифры. Нападение на Милашину и Немова там назвали "чудовищным".

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов написал о нетерпимости к инакомыслящим, которое, по его словам, формируется в России ускоренными темпами:

"Удивляться нападению на адвокатов и журналистов в Чечне, к сожалению, не приходится. Сегодня в России ускоренными темпами на официальном уровне формируется нетерпимость к инакомыслящим. Таких людей записывают чуть ли не во враги народа. Ну а Чечня здесь просто идет с опережением - с молчаливого согласия Кремля".

Беспристрастного объективного расследования потребовала партия "Яблоко". В ее заявлении говорится, что в России десятилетиями "формировалось привыкание к нападениям на журналистов и их убийствам".

"Терпимость федеральных правоохранительных органов к подобным преступлениям оборачивается все новыми жертвами, ведет к распаду единого правового пространства", - заявили в "Яблоке".

Отреагировал на случившееся и член петербургского отделения партии, депутат ЗакСа Борис Вишневский.

"Следственный комитет, немедленно реагирующий даже на уличные конфликты и протечки в домах, ау! Когда будет уголовное дело по бандитскому нападению на Елену Милашину и Александра Немова? С расследованием силами московских, а не местных следователей?" - написал Вишневский в соцсетях.

Публично осудила случившееся и лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова.

"Нападение на людей – это было и всегда будет преступлением. Расправа за убеждения и правозащитную деятельность – преступление вдвойне. Организаторов и исполнителей, мучавших и избивших журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, необходимо найти, провести следствие и суд в рамках действующего российского законодательства. Именно его неукоснительное соблюдение – залог стабильности в нашей стране", - отметила Тихонова.

Сергей Еремеев