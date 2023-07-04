Кремль: Путину доложили о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

Главу государства Владимира Путина проинформировали о жестоком нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, передаёт "Коммерсант" слова президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. — прим. ред.), которая уже обратилась в СК республики и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения", — сообщил журналистам Песков.

Напомним, о нападении на журналистку и адвоката стало известно утром во вторник, 4 июля. Они направлялись на суд по делу супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Такси, в котором они находились, остановили несколько вооружённых мужчин. После встречи с ними Немов получил удар ножом, а Милашину обрили налысо, облили зелёнкой и сломали пальцы, требуя предоставить пароль от телефона.

Добавим также, суд назначил Мусаевой 5,5 лет колонии по делу о насилии в отношении силовика.

Фото: ЗАКС.Ру