Суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии по делу о применении насилия к силовику

Ахматовский районный суд в Грозном приговорил мать чеченских оппозиционеров Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых и жену экс-судьи Верховного суда РФ Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима. В отношении женщины расследовалось уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

Мусаеву силой увезли из её дома в Нижнем Новгороде в Чечню во второй половине января 2022 года. Тогда Рамзан Кадыров заявлял, что членам семьи Янгулбаевых место либо в тюрьме, либо "под землёй". Сайди Янгулбаеву и их с Мусаевой сыновьям удалось уехать из страны. Впоследствии начался конфликт чеченского главы с правозащитниками и журналистами, которых он приравнял к подлежащим уничтожению террористам.

Во вторник, 4 июля, прилетевших в Грозный на слушание суда по делу Мусаевой журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова сильно избили неизвестные. Немова ранили ножом в ногу, а Милашину обрили налысо, облили зелёнкой и сломали пальцы, требуя предоставить пароль от телефона.

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