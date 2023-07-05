Цивилев захотел помочь таксистам, не спешащим с перекрашиванием машин

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в комитет по транспорту в связи с новым городским законом о реформе такси. Он попросил чиновников рассказать владельцам такси о возможности обновить разрешение на осуществление перевозок до 1 сентября.

Аннулирование действующего разрешения и оперативное оформление нового позволит таксистам сохранить действующую расцветку машин еще на пять лет, передает пресс-служба депутата.

"Таксопарки, уже работающие на рынке перевозок, обязаны будут перекрасить все свои автомобили после истечения лицензии, иначе не получат новую. И если разрешение заканчивается, например, через год, то уже в следующем году машины должны быть перекрашены", - объяснил свое стремление единоросс.

Напомним, что по принятому нынешним летом городскому закону такси в Петербурге должны иметь единую расцветку: машины должны быть белыми с желтой полосой. Закон, одним из соавторов которого выступил Цивилев, вступит в силу 1 сентября. Первые пять лет будет действовать переходный период, с чем и связано обращение депутата в комтранс.

Фото: ЗАКС.Ру