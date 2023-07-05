В Петербурге закрыли дела активистов, возлагавших цветы к памятнику Шевченко

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по административным делам восьмерых петербуржцев, которых задерживали за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. Положившая начало преследованию акция на площади Шевченко состоялась 24 февраля, в первую годовщину начала военной спецоперации.

Протоколы были составлены по статье о несоблюдении городских требований, связанных с коронавирусом (ч. 2 ст. 8.6.1 КоАП). Среди прочего, протоколы получили Александр Синько, Виталий Иоффе, Александра Исмагулова и Игорь Щербаков.

Суд счел, что акцию с цветами у памятника нельзя приравнять к пикетированию, и не нашел в ней состава правонарушения. Ранее чиновники из комитета по вопросам законности оштрафовали задержанных на 4 тысячи рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру