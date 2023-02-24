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Новости 15:40

У памятника Тарасу Шевченко в Петербурге продолжились задержания

фото ЗакС политика У памятника Тарасу Шевченко в Петербурге продолжились задержания

Петербуржцы в первую годовщину начала военной спецоперации продолжают нести цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко на Петроградской стороне, и их продолжают задерживать.

После двух утренних задержаний издание SotaVision насчитало еще как минимум три. Одного из активистов зовут Виталий Иоффе.

Примечательно, что перед задержанием девушки с цветами сотрудник правопорядка спросил у нее о том, кто такой Тарас Шевченко. Услышав, что речь идет о литераторе, полицейский добавил, что Шевченко якобы был также организатором националистического движения.

Всех задержанных увезли в отдел полиции №43.


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