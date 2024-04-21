На петербурженку, сбившую на электросамокате ребенка, завели уголовное дело

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело в связи с неосторожной ездой на электросамокате 52-летней городской жительницы. В пятницу она сбила пятилетнего ребенка на улице Беринга.

В тот же день женщину задержали в ее собственной квартире. Известно, что она нигде официально не трудоустроена. Заведено дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК). Ребенку потребовалась госпитализация.

Напомним, что в городе ведется активная дискуссия о полном запрете езды на электросамокатах. Группа активистов добивается проведения референдума по этому вопросу.

Фото: ЗАКС.Ру